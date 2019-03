Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 474

Coesfeld. Eine Coesfelderin (26) und ein Dülmener (73) sind am Mittwoch gegen 13.40 Uhr bei einem Unfall auf der B 474 bei Lette verletzt worden. Die Frau wollte mit ihrem Auto die B 474 in Richtung „Am Isinghove“ überqueren und kollidierte auf der Bundesstraße mit dem Wagen des Dülmeners. Der Wagen der Coesfelderin stieß auch noch gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird mit rund 29 000 Euro beziffert. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Von Allgemeine Zeitung