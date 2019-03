Wie allerdings aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren war, sind die zwölf Mitarbeiter heute zu einer innerbetrieblichen Versammlung eingeladen und befürchten, dass dann die Schließung der Filiale in Coesfeld bekanntgegeben wird.

Das hätte möglicherweise Kündigungen zur Folge. Außerdem würde ein weiteres großes Ladenlokal in der Innenstadt leer stehen.

Das zuständige Amtsgericht in Münster hat erwartungsgemäß das Insolvenzverfahren am vergangenen Mittwoch eröffnet und die Eigenverwaltung angeordnet. Dies teilte gestern Thomas Feldmann aus Düsseldorf mit, der in dem Verfahren als Kommunikationsberater agiert.

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist aufgrund des Antrags, der am 9. Januar 2019 bei Gericht eingegangen ist, erfolgt. Die anstehenden Restrukturierungsschritte würden zunächst mit den Mitarbeitern besprochen, wie Thomas Feldmann mitteilte.

Die Schuhpark Fascies GmbH mit Sitz in Warendorf betreibt bundesweit 89 Filialen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein mit 912 Mitarbeitern. Unternehmensgründer und Geschäftsführer Bernhard Fascies wird das Unternehmen auch in der Eigenverwaltung führen.

Rechtsanwalt und Sanierungsexperte Stephan Michels aus Münster ist vom Gericht als vorläufiger Sachverwalter eingesetzt worden.

Die Schuhpark Fascies GmbH geht auf das Jahr 1975 zurück, als der Firmengründer Bernhard Fascies sein erstes Schuhgeschäft in einer alten Weberei in Warendorf eröffnete. Die Filiale in Coesfeld in der Schüppenstraße/ Ecke Süringstraße ist am 9. März 2006 eröffnet worden. Zu dieser Zeit hat es 60 Schuhpark-Filialen gegeben.