Schuhpark-Filiale schließt am 30. Juni

Coesfeld (mr). Die Schuhpar-Filiale in der Schüppenstraße schließt am 30. Juni. Dies teilte gestern Thomas Feldmann, Pressesprecher der Fascies Schuhpark GmbH mit Sitz in Warendorf mit. Die neun Mitarbeiter seien gestern darüber informiert worden und würden jetzt im Rahmen der Restrukturierungsmaßnahmen ihre betriebsbedingten Kündigungen erhalten. Aufgrund einer schwierigen Markt- und Wettbewerbssituation, nicht zuletzt begründet durch den heißen Sommer 2018 sowie veränderter Rahmenbedingungen wie der zunehmenden Abkehr des Kunden zugunsten des Online-Handels, beabsichtige das Unternehmen, sich neu aufzustellen.