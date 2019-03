Wenn aus Treibholz Kunst wird

Coesfeld. Konzentriert beugt sich Manfred Pfaller über den Bunsenbrenner. In der einen Hand hält er einen Stab aus buntem Glas und in der anderen einen dünnen Metallstab mit einer besonderen Beschichtung. „Ich wickel jetzt ganz vorsichtig das Glas auf, so dass eine Schmuckperle entsteht“, erklärt der 78-Jährige. Vor seinem Stand hat sich am Sonntag eine Traube von Besuchern des Oster- und Frühlingsmarktes der Kinderhilfe Tschernobyl im Autohaus Tönnemann gebildet, die ihm fasziniert bei seinem Kunsthandwerk zuschaut. Eine Besucherin aus Dülmen ist begeistert: „Es gibt so viele schöne Sachen hier, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll zu schauen. Aber Schmuck geht ja immer“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Das Ehepaar Pfaller ist als Aussteller bereits etliche Male auf dem Markt gewesen und kommt jedes Mal gerne wieder. „Es ist immer gut besucht und wir sind komplett wetterunabhängig“, freut sich Manfred Pfaller.

Von Jessica Demmer