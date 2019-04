„Die Idee dahinter ist, dass wir jetzt mitten im Ort eine Vorverkaufsstelle haben und die Besucher der Freilichtbühne nicht immer raus zum Bühnenheim fahren müssen“, sagt Bernadette Holtmann vom AZ-Ticketservice. „Vor allem die Abendkasse wird so entlastet und die Schlange wird kürzer. Außerdem bekommt die Freilichtbühne so mehr Planungssicherheit“, erklärt Holtmann, die ehrenamtlich in der Verwaltung der Freilichtbühne mitarbeitet und auch dort den Kartenverkauf unterstützt.

Bislang konnten die Besucher der Freilichtbühne ihre Karten auf der Homepage der Freilichtbühne entweder online reservieren und per anschließender Überweisung erwerben oder sie direkt am Bühnenheim kaufen. Nun ist zusätzlich der Direktverkauf auch in den Geschäftsstellen der AZ möglich. Zuschauer können ihre Plätze auswählen und sich die Tickets sofort ausdrucken lassen – für das Abendstück, das Kinderstück oder auch die Musical-Night.

Die Freilichtbühnensaison in Coesfeld startet mit der Premiere des Abendmusical von „Natürlich blond“ am am 18. Mai um 20.30 Uhr. Als Familienmusical startet am 1. Juni „Robin Hood und die Kinder von Sherwood Forest“.