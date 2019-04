Verkauf läuft bis zum 30. Juni weiter

Coesfeld (mr). Die Schuhpark-Filiale in der Schüppenstraße zählt zu insgesamt 18 Filialen, die das Unternehmen im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen bis spätestens Mitte dieses Jahres schließt. Neun Mitarbeiter in Coesfeld haben betriebsbedingte Kündigungen erhalten. Dies teilte Pressesprecher Thomas Feldmann gestern mit. 71 der vormals 89 Filialen bleiben vorerst erhalten. Der Verkauf in Coesfeld laufe bis zum 30. Juni bis auf Weiteres „ohne Einschränkungen“ weiter. Unternehmensgründer und Geschäftsführer Bernhard Fascies kommentierte: „Wir haben in den vergangenen Wochen hart an einer Lösung für den Erhalt von Schuhpark gearbeitet. Der Entschluss ist uns nicht leichtgefallen.“ Zudem werde ein Investor als Gesellschafter bei Schuhpark Fascies einsteigen, so dass das Unternehmen vollständig erhalten bleibe. Der umfangreiche Investorenprozess stehe kurz vor dem Abschluss. „Die Schließungen sind ein leider unerlässlicher Schritt, um Schuhpark Fascies zukunftsfähig aufzustellen“, sagte Rechtsanwalt Dr. Bernsau, der die operative Restrukturierung des Unternehmens verantwortet.

Von Manuela Reher