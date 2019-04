Zwei Wagen mit „KeylessGo“ gestohlen

Coesfeld. Zwei SUV der Marke Toyota RAV4 haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Coesfeld gestohlen. Am Baakenesch entwendeten sie in der Zeit von Samstag (30. 3.), 21 Uhr, bis Sonntag (31. 3.), 10 Uhr, einen auf eine Coesfelder Firma zugelassenen Wagen. Am Stockkamp brausten sie in der Zeit von Freitag (29. 3.), 19 Uhr, bis Samstag (30. 3.), 10 Uhr, mit dem Privatwagen eines 53-jährigen Coesfelders davon. Beide SUV waren mit dem „KeylessGo“-System ausgestattet und wurden vermutlich durch Nutzung einer elektronischen Reichweitenverlängerung gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/ 140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung