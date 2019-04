Verbraucherzentrale Freitag in Coesfeld

Coesfeld. Am kommenden Freitag bietet die Verbraucherzentrale wieder Beratung und Information im Kreishaus, Friedrich-Ebert-Str. 7, in Coesfeld an. Ob Telefonrechnung, Ärger mit der Möbellieferung oder Streit mit dem Reiseveranstalter: In der Zeit von 9 bis 13 Uhr haben die Verbraucherschützer ein offenes Ohr für alle Verbraucherfragen und bieten ihre Unterstützung an. Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten sie um Terminabsprache unter Tel. 02594 / 84068-01.

