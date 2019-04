Vom hässlichen Entlein zum Schwan?

Wie genau, das wird ein Vertreter des Büros am Mittwoch im Planungs-Ausschuss (16 Uhr, öffentliche Sitzung im Rathaus) vorstellen. Einiges verrieten die Planer schon vorab: Möglich wären an einigen Stellen des Gässchens „Einblicke in den Berkeltrog“. Besonders pfiffig: Wasser soll teilweise auch an der Oberfläche des Deckels sichtbar, hörbar und fühlbar sein. Der Besucher soll zudem beim Gang vom Katharinenstift bis zur Kupferpassage (beziehungsweise auch umgekehrt) den Lauf der Berkel von ihrer Quelle in Billerbeck bis zur Mündung in die Ijssel in Zutphen (Niederlande) nachempfinden können.

„Gestalterische Inszenierung“ nennt sich das. „Ein Ziel der Planung ist, die Aufenthaltsqualität dort zu erhöhen“, erläutert Stadtsprecherin Andrea Zirkel den Hintergrund. Die Berkel soll auch in diesem schwierigeren baulichen Umfeld erlebbarer gemacht werden. Außerdem will die Stadt die Chance ergreifen, „die Berkel und ihre Anrainerstädte als identitätsstiftendes deutsch-niederländisches Merkmal“ hervorzuheben, heißt es in der Vorlage für die Sitzung. Zudem entsteht durch die Neugestaltung des Bereiches auch eine neue attraktive Achse für den Fahrrad- und fußläufigen Verkehr.

Ob das alles so kommen soll, darüber muss allerdings erst einmal die Politik befinden. Ob die Pläne konkretisiert werden sollen, darüber entscheiden der Planungsausschuss und letztlich der Stadtrat.

Geben die Politiker grünes Licht, soll auch die Öffentlichkeit in die weitere Planung eingebunden werden. Vor allem die Anlieger sollen um ihre Meinung zu dem Projekt und um weitere Anregungen dazu gebeten werden.