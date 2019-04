coesfeld. Jetzt wird’s spannend: Die Diskussion über die geplante Integrative Kita mit Frühförderung von Haus Hall am Gerlever Weg geht heute im Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen in die entscheidende Runde – und die Gegner fahren schwere Geschütze auf. In einem Fall haben Grundstückseigentümer sogar einen Anwalt eingeschaltet und eine Eingabe an den Petitionsausschuss des Landtags formuliert. Sie fordern den Ausschuss unter anderem auf, den Kreis über die zuständigen Aufsichtsbehörden anzuweisen, „keine Befreiung von den Festsetzungen der Wasserschutzgebietsverordnung zu erteilen.“ Diese Befreiung war bekanntlich die Voraussetzung dafür, dass die Planungen überhaupt gestartet werden konnten. Außerdem werden in dem Schreiben Zweifel an der grundsätzlichen Art des Planverfahrens deutlich.

Von Ulrike Deusch