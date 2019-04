Unsere Zeitung verlost von heute 6 Uhr bis Sonntag (7. 4.), 18 Uhr, fünf mal zwei Eintrittskarten unter der Gewinnhotline Tel. 0137/ 822702862. Nennen Sie uns Ihren Namen, die Anschrift und Ihre Telefonnummer. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom (aus den Mobilfunknetzen deutlich teurer).

Wer kein Glück hat: Tickets im Vorverkauf für 13 Euro sind erhältlich in allen beteiligten Lokalen und allen Filialen der Bäckerei Ebbing, außerdem in folgenden Vorverkaufsstellen: Stall Treffpunkt Küche, Mode Heckmann, Stadtwerke Coesfeld, E-Center in Coesfeld, Radwelt Coesfeld, Allgemeine Zeitung in Coesfeld, Gescher und Billerbeck, Sparkasse Westmünsterland in Coesfeld und in den Hauptstellen in Borken, Dülmen, Ahaus, Billerbeck und Nottuln. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 16 Euro. Dafür gibt es zum Start des „Musikwandertages“ ein Bändchen, mit dem man überall freien Eintritt hat. Die Bands treten von 20 bis ein Uhr auf, im Kolpinghaus sogar bis drei Uhr. | www.nightgroove.de