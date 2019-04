Nach der Ernte wird gebuddelt

Lette. Als die ersten Überlegungen, Glasfaser am Letter Berg zu verlegen, im Sande verlaufen waren, hatten weder die Anwohner noch der Versorger Omnion große Hoffnungen, dass sich das Projekt noch realisieren lässt. Umso erstaunlicher, dass nach der Informationsveranstaltung und der Überzeugungsarbeit von Reinhard Elsbecker und Bernhard Ewers nun doch 76 Prozent der Haushalte einen Vertrag für die Datenautobahn abgeschlossen haben – 70 Prozent waren nötig. Die Verträge haben die beiden Initiatoren vom Letter Berg am Montag an Patrick Nettels, Geschäftsführer von Omnion, übergeben.

Von Florian Schütte