Rund 6,5 Tonnen Abfall entsorgt

Sechs Container-Standorte in Coesfeld und Lette gab es. „Insgesamt haben sich in Coesfeld 518 Personen angemeldet, Erwachsene und Kinder in etwa zu gleichen Teilen“, so Zirkel weiter. „In Lette übernimmt Edmund Böhm schon seit vielen Jahren die Koordination der Gruppen, dort hatten wir etwa 70 Teilnehmer.“ Rund 600 Personen waren es also, die Coesfeld ein Stück sauberer gemacht haben. „Viele Vereine und Nachbarschaften, aber auch zahlreiche Einzelpersonen haben vollen Einsatz gezeigt.“

Zum ersten Mal dabei war auch der Maria-Frieden-Kindergarten. Einige Wochen zuvor hatten sich die Kinder unter dem Motto „Alles Müll, oder was?!“ in Projektgruppen intensiv mit der Thematik Müll auseinander gesetzt. Der Tenor laut Pressemitteilung der Einrichtung: „Wir alle tragen die Verantwortung für unsere Umwelt. Und gerade bei diesem Thema ist die Unterstützung und Vorbildfunktion der Erwachsenen wichtig und notwendig.“