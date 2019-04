„Ehrfürchtig hören und genießen“

Coesfeld. „Bei dieser Musik muss man ehrfürchtig auf einem Sessel sitzen, hören und genießen“, sagt Martin Horstick. Der Mann aus Borken-Marbeck muss es wissen. Er ist „ein Fan alter Schule und Genesis-Anhänger seit den siebziger Jahren“. So war es Ehrensache, dass Horstick gemeinsam mit einem Freund am Freitagabend auch den Weg in die Coesfelder Bürgerhalle fand, wo Geneses, Europas größte Genesis Tribute Band, auftrat. Gebannt auf ihren Stühlen sitzend verfolgten die Zuhörer in der nahezu ausverkauften Halle ein Konzert – in Szene gesetzt und untermalt durch eine eindrucksvolle Licht-Show – das dem Anspruch der Band an ihre Tournee gerecht wurde: Unter dem Motto „We can´t dance on the Broadway“ strebt die Coverband „eine Symbiose von alten und neuen Stücken“ an, wie sie in ihrem Programmheft unterstreicht.

Von Helene Wentker