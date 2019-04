„Der Verein kann diesmal nur gewinnen“

Doch der Vertragsabschluss muss spätestens am 13. Mai passieren, weswegen Gerold Wilken vom Heimat- und Verkehrsverein Lette und Bezirksausschussvorsitzender Bernhard Kestermann drängen. „Bislang haben wir in Lette erst 22 von für den Ausbau nötigen vierzig Prozent erreicht“, so Wilken. Und Kestermann ergänzt: „Wenn wir bis Mai nicht die nötige Anzahl an Verträgen erreichen, dann verpasst die gesamte Region den Anschluss an die Zukunft.“ Denn schnelles Internet, betont er, werde immer wichtiger als Standortvorteil im Kampf um junge Familien und Unternehmen.

„Fast im gesamten restlichen Kreis Coesfeld ist die Glasfaser bereits ausgebaut oder befindet sich derzeit im Bau“, erklärt Matthias Klane. Er ist ehrenamtlicher Glasfasermultiplikator und setzt sich in seiner Freizeit für die Zukunftssicherung der Region ein. „Heute kann sich niemand genau vorstellen, was für Übertragungsraten wir in Zukunft brauchen werden. Aber wir merken jetzt schon, dass die Datenflut immer weiter zunimmt.“

Um dieser Flut Herr zu werden, verspricht die Deutsche Glasfaser garantiert 400 Mbit pro Sekunde, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den derzeit verfügbaren fünfzig oder nur dreißig Mbit. Interessierte können sich über die Details im Info-Center an der Letteraner Bahnhofsallee informieren.