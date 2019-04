Attraktive Preise für Firmen und Schulen

Coesfeld. Richtig los geht’s mit dem Stadtradeln zwar erst im Mai, aber gestern beim Feierabendmarkt gab stellvertretender Bürgermeister Gerrit Tranel schon mal symbolisch den Startschuss für die Radler, die mit dem ADFC auf abendliche Tour gehen konnten. Und bei der Veranstaltung (ausführlicher Bericht folgt) wurde auch sonst kräftig die Werbetrommel gerührt fürs Stadtradeln, bei dem sich Coesfeld einmal mehr der deutschlandweiten Konkurrenz stellen will. Das Mitmachen lohnt sich jetzt auch noch mal ganz besonders für Firmen und Schulen. Denn neben dem Hauptsponsor Radwelt und der Sparkasse Westmünsterland hat sich ein weiterer Unterstützer im Rathaus gemeldet: das Team Y. „Wir sind ja in der betrieblichen Gesundheitsförderung aktiv“, berichtet Mitarbeiter Kai Kukielka – „und da haben wir uns überlegt, wie wir auch für Unternehmen noch Anreize schaffen können, Teams zu bilden.“ Mit attraktiven Prämien soll das gelingen, verriet er gestern Holger Ludorf, bei dem in der Stadtverwaltung die Fäden fürs Stadtradeln zusammenlaufen. In vier Kategorien lobt das Team Y Preise aus: Betriebe mit bis zu 30 Mitarbeitern können ein „3-Stunden-Schnuppertraining“ gewinnen. Bei 30 bis 100 Mitarbeitern lockt eine Teambuilding-Maßnahme über vier Stunden. Und dem Betrieb mit über 100 Mitarbeitern, die die meisten Kilometer erradeln, winkt ein kompletter Gesundheits- und Sicherheitstag über sechs Stunden.

Von Detlef Scherle