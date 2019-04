Mit Hubschrauber nach Pferd und Reiter gesucht

Coesfeld. Einen mysteriösen Einsatz hatte die Polizei am Freitag gegen 11.15 Uhr in Stevede. Im Bereich des Waldgebietes Hünsberg wurde ein freilaufendes, gesatteltes Pferd gemeldet. Mit Unterstützung einer Polizeihubschrauber-Besatzung wurde nach dem Pferd und dem möglicherweise verletzten oder hilflosen Reiter gefahndet. Gegen 13.15 Uhr meldete sich dann eine Frau aus Gescher bei der Polizeileitstelle in Borken. Ihr war das Pferd beim Verladen im Bereich des Kalksandsteinwerkes entlaufen. Zwischenzeitlich hatte sie das Tier eingefangen und war nach Hause zurückgekehrt.

Von Allgemeine Zeitung