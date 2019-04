Motorradfahrer in Goxel verunglückt

Coesfeld (mr). Verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Karsamstag kurz nach Mitternacht in Goxel ereignete. Der 34-jährige Coesfelder befuhr einen Wirtschaftsweg zwischen der Wohnsiedlung Goxel und der Kreisstraße 54. In Höhe Goxel 15 kam der Motorradfahrer um 0.40 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Busch, geriet dann zurück auf die Fahrbahn und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, um dort medizinisch versorgt zu werden. Da die Beamten am Unfallort feststellten, dass der Motorradfahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei dem Kradfahrer eine Blutprobe veranlasst. Anschließend wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Von Manuela Reher