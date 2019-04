Mit Pkw gegen Anhänger gefahren

Coesfeld. Ein 90-jähriger Autofahrer aus Coesfeld ist bei einem Verkehrsunfall am Karsamstagmorgen auf der Hansestraße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann bei seiner Fahrt vermutlich einen Anhänger übersehen, weil er von der Sonne geblendet worden war. Ein 53-jährigerEmsdettener hatte den Anhänger ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Der 90-jährige fuhr mit seinem Auto auf den Anhänger auf. Der Senior wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des Coesfelders entstand Totalschaden. Der Anhänger wurde nur geringfügig beschädigt. Die Hansestraße musste wegen des Unfalls kurzfristig gesperrt und der Verkehr geregelt werden.

Von Allgemeine Zeitung