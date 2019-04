Das, was zunächst nach der Demonstration Fridays-For-Future aussieht, entpuppt sich als Ferienprogramm des Kulturrucksackes Coesfeld. 18 Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren nehmen an dem städtischen Filmprojekt „Abenteuer in der Galaxie“ teil. Sie drehen einen eigenen Film, bei dem sie selber die Kamera führen, mit Greenscreen arbeiten, das Filmmaterial schneiden und selbst auch eine kleine bis große Rolle spielen. Die Handlung, die die Kinder vor drei Wochen selbst erfunden haben, handelt von der Erde im Jahre 2031, die durch Abgase und Kohlendioxid-Ausstoß eine beschädigte Ozonschicht aufweist. Auf Grund des geringen Schutzes dürfen die Kinder nur noch wenige Minuten am Tag nach draußen gehen. Sie demonstrieren für einen verstärkten Klimaschutz. Gutmütige Aliens – außerirdische Wesen – bieten den Kindern ein Mittel, um die Ozonschicht der Erde zu heilen, doch es gibt auch böse Aliens, die den Kindern das Mittel stehlen wollen. Es kommt zum Kampf. „Der Klimaschutz ist sehr wichtig, weil es immer mehr Abgase gibt, die die Welt kaputt machen, und das ist blöd“, findet Elias (11).

Um den Kindern bei ihren Vorstellungen unter die Arme zu greifen, wurde Rudolf Gier Seibert, Kameramann und Filmemacher aus Münster engagiert. Zudem unterstützen Sozialpädagogin Gabi Kaudewitz, die Bundesfreiwilligenbedienstete Mareike Eggert und Theo Vahlmanns sowie Student Patrick Januschke die Kinder bei ihrem Projekt. „Die Kinder haben sich in Kleingruppen unterschiedliche Gedanken gemacht. Als die Idee kam, den Klimaschutz einzubinden, waren alle Kinder sofort beigeistert“, erklärt Mareike Eggert, warum der Weltallfilm vom Klimaschutz handelt.

Tamara (12) wollte unbedingt mitmachen, weil sie schon immer mal wissen wollte, wie man Filme dreht. Charlotte(10) antwortet auf die Frage, was ihr am Besten gefallen hat: „Dass wir Filme drehen, wir auch selber mitspielen dürfen und dass es um den Klimaschutz geht.“