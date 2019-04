Schlüssel zu Bildung und anderen Welten

„Dieses Jahr sind 27 Schulen mit 45 vierten und fünften Klassen dabei“, strahlt Barbara Heuermann, die seit vielen Jahren diese besondere Aktion durchführt und ein stetiges Wachstum der Teilnehmerzahlen beobachtet. Mit dabei sind außer den Grund- und weiterführenden Schulen aus Coesfeld unter anderem auch die kreisweit tätige Pestalozzischule und weitere Schulen aus Darup oder Rosendahl.

In jedem Jahr gibt die Stiftung Lesen ein neues „Welttagsbuch“ vor, das Buchhandlungen günstig erwerben und verteilen können. Zu diesem Buch gibt es auch Lehrermaterial, sodass es an den Schulen gemeinsam im Unterricht behandelt werden kann. Die Idee, das Welttagsbuch zu verschenken, komme aus Spanien. „Der 23. April ist dort auch der Tag der Liebenden, an dem Männer ihrer Angebeteten eine Rose schenken“, erzählt Heuermann. „Statt Rosen verschenken wir Bücher.“

Der Welttag des Buches ist von der Unesco festgelegt. „Das ist ein ernst zu nehmender Tag, der den Fokus darauf legen will, dass Bildung der Schlüssel zur Welt ist“, erklärt Heuermann. Dieser Schlüssel werde am Buch besonders deutlich. Und obendrein sollen Kinder für das Geschichtenlesen begeistert werden. „Damit sie sehen, dass sich zwischen zwei Pappdeckeln die tollsten Geschichten verbergen“, so Heuermann.

Das will sie mit der Aktion erreichen, bei der sie über vier Wochen täglich ein bis zwei Schulklassen in andere Welten eintauchen lässt. Dabei stellt Heuermann den Kindern nicht das Welttagsbuch vor – „das sollen die Kinder selbst entdecken“, – sondern ein anderes, das sie selbst ausgewählt hat. Dieses Buch verrät sie noch nicht, nur ihre Kriterien: „Es muss ein Buch sein, das sich für Jungen und Mädchen eignet, mit einem coolen Cover und nicht so bekannt, dass viele es schon gelesen haben.“

Zu viel verraten möchte Heuermann auch nicht mit Blick auf die anschließende Aktion zum Thema Lesen, die sie mit den Kindern durchführt. Danach dürfen die Schüler auch noch ein Rätsel ausfüllen, mit dem alle die Chance haben, ein weiteres Buch zu gewinnen, das unter den richtigen Lösungen verlost wird. „Und wenn ich in einer Klasse auch nur ein Kind fürs Lesen gewinnen kann, hab ich doch schon eine Menge erreicht“, findet Heuermann.