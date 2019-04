B 474: 75-Jährige bei Unfall getötet

Lette (ds). Eine 75-jährige Coesfelderin ist heute gegen 16 Uhr bei einem Unfall auf der B 474 im Pascherhook bei Lette getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie mit ihrem Pedelec auf dem Seitenstreifen in Richtung Coesfeld unterwegs. Plötzlich steuerte sie nach links, wohl in der Absicht die Straßenseite zu wechseln. Eine 58-jährige Coesfelderin, die mit ihrem Wegen ebenfalls in Richtung Coesfeld unterwegs war, versuchte noch auszuweichen. Sie konnte einen Zusammenprall mit der Pedelec-Fahrerin aber nicht verhindern. Noch an der Unfallstelle erlag die ältere Frau ihren schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt, der sich stauende Verkehr umgeleitet. Ein Opferschützer der Polizei überbrachte Angehörigen der Verstorbenen die Todesnachricht. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Die Ermittlungen dauern an.

Von Detlef Scherle