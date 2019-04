Mit Geduld und Klebeband

Unter der Leitung von Ingrid Teiner, die als Dozentin in der Malschule des Kunstvereins unterrichtet, können Kinder ab sechs Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen und nach Lust und Laune basteln, bauen, malen und zeichnen. Die Materialien hat Ingrid Teiner mitgebracht, was man daraus machen könnte, bleibt der Fantasie der Kinder überlassen. So wird aus dem Kunststoff-Register ein Mobile und aus Verpackungsmaterial ein buntes Fensterbild sowie ein Containerschiff.

Schiffsbauer Jakob hantiert mit doppelseitigem Klebeband, um die verschiedenen Bauelemente zusammenzubringen. „Doppelseitige Klebeband klebt die ganze Welt zusammen“, ermuntert Ingrid Teiner den Siebenjährigen, „und wenn das doch nicht hält, müssen wird uns eben etwas anderes überlegen.“ Auch das ein Aspekt von Kreativität: Einfach mal was ausprobieren, auch mal über Umwege zum Ziel gelangen. Jakob jedenfalls verbaut diverse Klebebänder und freut sich, als sein Schiff zunehmend Gestalt annimmt. „Etwas selber zu machen, macht glücklich“, weiß Ingrid Theiner. Und weiter: „Kaufen kann man alles, bestimmt auch so ein Containerschiff. Aber so etwas selber zu bauen, ist doch etwas ganz anderes.“

Der Kunstverein Münsterland bietet regelmäßig in den Ferien Workshops für Kinder und Jugendliche an. Informationen dazu und zu allen weiteren Angeboten gibt es online.

| www.kunstverein-muensterland.de