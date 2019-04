Viel Pflasterfläche – aber kaum Stellplätze

Coesfeld. „Es vergeht kein Tag, an dem nicht Eltern von Patienten schimpfen über die Parkplatzsituation“, berichtet Ludger Kämmerling, Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums der Christophorus-Kliniken. Mindestens 20 Prozent der bis zu 100 Menschen, die dort täglich behandelt werden, schätzt er, haben auch Gehprobleme – und so sind sie dringend auf (behindertengerechte) Parkplätze in der Nähe angewiesen. Früher gab es direkt vor dem Gebäude an der Bernhard-von-Galen-Straße eine kleine Parkbucht. Doch die ist in der Baustellenphase weggefallen. Und danach sollen dort nur Fahrradständer (u. a. sieben für E-Bikes mit Ladestationen) aufgestellt werden. Und das, obwohl sich die Parkplatzsituation durch die geplante Eröffnung eines neuen medizinischen Zentrums für Menschen mit Behinderungen (wir berichteten) noch verschärfen wird. „Da wird es auch einen hohen Anteil von Menschen mit Rollstühlen geben“, so Kämmerling. An der ganzen Straße seien bislang aber nur zwei behindertengerechte Parkplätze eingerichtet: ziemlich weit weg vom Zentrum an der evangelischen Kirche. Auf seine Anfrage im Rat der Stadt erfuhr er, dass mehr auch nicht vorgesehen sind.

Von Detlef Scherle