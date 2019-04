Drei, zwei, eins – dEIns

Coesfeld. Eier mit Lokalkolorit haben uns fünf Coesfelder Künstler zu Ostern ins Nest gelegt (wir berichteten), und diese Kunstwerke kommen nun unter den Hammer. Natürlich nur im übertragenen Sinn – das komplette Osternest soll zugunsten der Coesfelder Kinderhilfe Tschernobyl meistbietend versteigert werden. Die Auktion startet Samstag (27.4.), das Einstiegsgebot liegt bei 100 Euro. Alle Interessierten ab 18 Jahren können mitbieten, wobei Gebote nur schriftlich abgegeben werden können, entweder per E-Mail an osterei@azonline oder per Brief an die Allgemeine Zeitung, Frau Tendahl, Stichwort Osterei, Rosenstraße 2 in Coesfeld. In der kommenden Woche informieren wir über das aktuelle Höchstgebot, das bis einschließlich Samstag (4. 5.) noch überboten werden kann. Über den Ausgang der Versteigerung berichten wir in der darauf folgenden Woche.

Von Christine Tibroni