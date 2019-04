Junge Frau landet auf der Straße

Anne hat ein schwieriges Leben hinter sich. Sie kommt aus gutem Akademiker-Haus, geriet in falsche Kreise. Drogensucht, die sie zeitweise mit Prostitution finanzierte, folgte. Zwei kleine Kinder hat sie, die bei einer Pflegefamilie leben, aber regelmäßig von ihr besucht werden. Die Perspektive ist positiv: Von schweren Drogen ist sie mittlerweile auch Dank der Hilfe der Caritas-Suchtberatung weg. Ab Mai hat sie eine kleine Stelle in einem gastronomischen Betrieb in Coesfeld. Es könnte erstmals wieder in ihrem Leben bergauf gehen. Wenn da nicht der Verweis aus der Unterkunft wäre. Eine Mitbewohnerin hat sie bezichtigt, ständig Lärm zu machen und wechselnde Männerbesuche zu haben. „Doch das stimmt nicht. Die wollte das Zimmer für sich“, sagt sie. Inzwischen habe die Mitbewohnerin die Vorwürfe auch zurückgenommen. Ja, alle Bewohner der Unterkunft (von 25 Plätzen sind derzeit 22 belegt) haben mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass Anne keine Probleme macht. Ganz im Gegenteil. Sie sei sehr sauber, sorge mit dafür, dass alles ordentlich bleibt.

Die Stadt hat die lange Unterschriftenliste nicht beeindruckt. „Wir haben eigene Erkenntnisse“, hebt Theo Witte, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, auf AZ-Anfrage hervor. Was der Frau sonst noch vorgeworfen wird, will er aus Datenschutzgründen nicht sagen. Er verweist nur darauf, dass „gewisse Regeln in der Unterkunft beachtet werden müssen“. Wer sich daran nicht halte, verwirke sein Recht auf Unterbringung, erklärt er die rechtliche Lage. Die Frau, berichtet er, habe im Übrigen noch am Donnerstag vor Ostern selbst erklärt, dass sie Bekannte habe, bei denen sie unterkommen könne – für die Stadt sei also keine akute Notsituation erkennbar. Witte: „Nach eigener Auskunft lebt sie nicht auf der Straße.“ Außerdem sei ihr als Alternative aufgezeigt worden, ins Gertrudenhaus, eine Obdachlosenunterkunft für Frauen des SkF in Münster, zu gehen.

Anne hat nach eigenen Angaben immer auf ihre Not hingewiesen und gesagt, dass sie lediglich noch ein paar „Anlaufstellen“ habe: „Aber das wollte keiner hören.“ Sie hofft, dass die Stadt noch ein Einsehen hat. „Ich will doch nur ein Zimmer, wo man sich mal ausruhen und zurückziehen kann.“ Das will sie demnächst auch dem Bürgermeister persönlich vortragen. Zudem denkt sie darüber nach, einen Anwalt einzuschalten. „Das ist unfair, dass die hier so mit mir umgehen“, wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht.