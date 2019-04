Es könnte alles so schön sein, wenn da nicht eine Sache wäre: die Doppelten. Hier möchten DJK und Edeka Abhilfe schaffen und haben die erste Tauschbörse für die Fußballkarten organisiert. Zu dieser sind am Samstag über 100 Kinder gekommen. Alle mit dem gleichen Ziel: das Album endlich voll bekommen. Max Steinberg spielt in der D-Jugend der DJK und ist akribisch vorbereitet: „Ich habe mir eine Liste mit allen Karten gemacht, die mir noch fehlen.“ Und Max ist nicht der einzige Nachwuchsfußballer, der sich intensiv vorbereitet hat. Viele Kinder laufen mit Listen, Karteikästen und beschrifteten Hüllen herum. „Beim nächsten Mal kommen bestimmt alle mit einer Excel-Tabelle“, schmunzelt Organisator Micky Richter. Ihn freut das Engagement: „Wir sehen, dass alle voll bei der Sache sind. Und von Altherren bis Minikicker tauschen alle gleichermaßen untereinander.“ 550 Alben sind im Umlauf und nach der Tauschbörse gehen bereits viele mit einem vollen Album nach Hause. Wer sich ärgert, dass er den Termin am Samstag versäumt hat, für den hat Richter eine gute Nachricht: „Zum Abschluss der Aktion wird es am 18. Mai eine weitere Tauschbörse bei uns am Sportplatz geben.“