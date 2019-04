Coesfeld. In der Zeit von Freitag (26. 4.), 15 Uhr, bis Samstag (27. 4.), 10 Uhr, wurde an der Straße Am Ravelin ein Stromkasten durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken beschädigt. Er entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Coesfeld unter Tel. 02541/140 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung