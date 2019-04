Partygäste lassen es ordentlich krachen

Beim Fassanstich zeigte König Frank Hemsing, dass er einen „gastronomischen Hintergrund“ vorweisen konnte, so professionell ging er zur Sache. Mit einem stimmungsvollen Finale verabschiedete sich die Jugendblaskapelle und machte Platz für die Hüttenkracher. „Alle auf die Bänke und klatschen, schreien, stampfen“, animierten diese die Partygäste. „Jetzt ist die Stimmung schon vor 22 Uhr auf dem Höhepunkt. Das haben wir beim Tanz in den Mai früher so nicht erlebt“, meinte ein Besucher.

3. Almauftrieb der Flamschener Schützen 2019

Königin Karin Hamburger, schwärmte von ihrer Regentenzeit mit König Frank Hemsing. „Das Jahr war megaschön. Als Throngemeinschaft wächst man unheimlich zusammen. Jeder feiert mit jedem, ob jung oder alt. Gemeinschaft trägt, ist unser Motto. Und das spüren wir hier in Flamschen. Es ist ein Wahnsinn, dass so viele Menschen in den Arbeitsgruppen mithelfen.“