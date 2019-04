Dabei gibt es ein paar – eher kleine – Veränderungen, die die Freude am Badbesuch dennoch vergrößern sollen. „Wir haben neue Liegen angeschafft, die wir rund um das Schwimmer-Becken aufstellen“, kündigt Evers an. Die Nachfrage der Besucher nach einem bequemen Platz und mehr Komfort zum Sonnen und Entspannen sei deutlich gestiegen.

Aber auch die Freude an Bewegung auf der Wiese ist groß. Daher ist für die neue Saison eine Tischtennisplatte angeschafft worden, die noch montiert werden muss. Tore für Ballspiele ergänzen das Angebot. Weitere kleine Verbesserungen sollen die Aufenthaltsqualität noch erhöhen: Am Planschbecken sind die bisherigen Bodendecker durch Rasen ersetzt worden und schaffen mehr Platz zum Verweilen für die kleinen Badbesucher und ihre großen Begleiter. Die Außenanlagen sind schon aufgehübscht – vor allem der Beachvolleyball-Platz – und die Lücken in der Buchenhecke sind zugepflanzt.

Die Außenbecken für den Sommer wieder flott zu machen, ist für die Mitarbeiter im CoeBad fast Routine. Schäden hat der letzte Winter nicht angerichtet. 20 bis 30 Zentimeter Wasser bleiben üblicherweise über die kalte Jahreszeit in den Becken stehen. „Zum einen vermeiden wir so, dass das Grundwasser die Stahlbecken hochdrückt“, erklärt Antje Evers. „Zum anderen ist es im Frühjahr leichter, die Becken zu reinigen.“ Das Wasser wird komplett abgelassen, dann kommt ein Hochdruckreiniger zum Einsatz. Natürlich prüfen die Mitarbeiter auch die Wassertechnik, bevor sie in Betrieb geht, vor allem die große Filteranlage, durch die das Wasser aus den Becken und in die Becken läuft. „Das Hygieneinstitut zieht Proben, um unter anderem den PH-Wert des Wassers und seinen Chlorgehalt zu prüfen“, erklärt Evers. Erst dann heißt es: „Ab ins kühle Nass“.

7 Öffnungszeiten: Montag 14 bis 20 Uhr (Ferien ab 10 Uhr); Dienstag bis Freitag 6.30 bis 20 Uhr; Samstag 8 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag 8 bis 19 Uhr.