„Ich finde es gut, dass es das jetzt hier gibt“, unterstrich eine Besucherin – für Menschen, die sonst niemanden mehr hätten, sei das „eine gute Gelegenheit, um Gleichgesinnte kennenzulernen und aus der Einsamkeit herauszukommen.“

In der Tat kamen die Besucher schnell ins Gespräch – über Gott und die Welt. Manche blieben nur kurz. Andere harrten trotz Kälte länger aus. Sie erzählten von täglichen Besuchen an den Gräbern ihrer Angehörigen. Auch die Friedhofskultur war Thema. „Im Friedwald zu liegen, das wäre nichts für mich“, meinte eine Frau. Allerdings: Wenn man keine Angehörigen mehr habe, die das Grab pflegten, könnte das eine Alternative sein, räumte sie ein. Viele berichteten davon, dass der Jakobi-Friedhof „ein wunderbarer Ort“ sei – „besonders im Frühling und im Herbst.“ Auch „ein Ort des Lebens.“

Probleme wurden auch angesprochen. „Eine Toilette fehlt auf dem Jakobi-Friedhof“, beklagte eine Dame.

Widerspruch zu der Aktion gab es auch. „Ich fordere Sie auf, den Friedhof zu verlassen“, blaffte ein plötzlich auftauchender Mann die Frauen an. Was sie da machten mit ihrem „Kaffeekränzchen“ sei „eine Störung der Totenruhe“. An einem Meinungsaustausch war er offenkundig nicht interessiert, machte sofort kehrt, bevor jemand antworten konnte.

Die ehrenamtlichen Helferinnen nahmen den Zwischenfall gelassen, fühlten sich von den vielen anderen Rückmeldungen bestärkt weiterzumachen. „Das könnte Zukunft haben“, brachte es Rendels auf den Punkt. Ein halbes Jahr wollen sie es auf jeden Fall probieren, immer am letzten Sonntag im Monat von 14.30 bis 17 Uhr. Und auf dem Friedhof an der Marienburg am zweiten Sonntag.