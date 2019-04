Kunst auf dem Ei – wer bietet mehr?

Coesfeld (ct). Wahre Kunstwerke auf zerbrechlicher Eierschale haben fünf Coesfelder Künstler zu Ostern geschaffen und dabei lokale Motive und aktuelle Themen aufgegriffen. Emmerickhaus, Ochse, Ruheforst, Klimawandel und die ewige Frage, was zuerst da war, Henne oder Ei, haben Karola Wortmann, Lisa Heisterkamp, Benjamin Siems, Daniel Hinkenbrandt und Rainer Gardian mit Liebe zum Detail auf die Ostereier gezaubert, die in dieser Woche zugunsten der Coesfelder Kinderhilfe Tschernobyl versteigert werden. Das aktuelle Höchstgebot liegt bei 110 Euro für das gesamte Osternest. Weitere Gebote sind möglich unter osterei@azonline.de oder per Brief an Allgemeine Zeitung, Frau Tendahl, Stichwort Osterei, Rosenstraße 2, Coesfeld. Bitte Name und Telefonnummer angeben. Die Auktion läuft noch bis Samstag (4. 5.), teilnehmen können alle ab 18 Jahren.

Von Allgemeine Zeitung