Sportredakteur in Ruhestand kutschiert

Coesfeld. Überraschung für den langjährigen Sportredakteur der AZ: Mit der Pferdekutsche ist Ulrich Hörnemann (l.) gestern an seinem letzten offiziellen Arbeitstag vor Beginn der passiven Phase der Altersteilzeit von zu Hause abgeholt worden. Kutscher Norbert Steens brachte ihn in Begleitung der Kollegen, die teils hinten Platz nahmen beziehungsweise in einem langen Korso folgten, zum AZ-Pressehaus in der Rosenstraße. Hörnemann ist in der Region eine Institution im Sport – als leidenschaftlicher Reporter und Leichtathlet. Er ist seit 1985 für die AZ als Berichterstatter auf Sportplätzen und in Hallen im Einsatz. Die Kollegen wünschen ihrem „Hörni“ für den Ruhestand alles erdenklich Gute. Foto: ds

Von Allgemeine Zeitung