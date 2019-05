Offene Gruppen treten ins Rampenlicht

Kitas und Schulen sind unverändert in vier Kategorien je nach Alter der Akteure willkommen: Kita, Grundschule, weiterführende Schule Klasse 5 bis 8 und weiterführende Schule Klasse 9 bis 12. „Insbesondere freuen wir uns noch über Anmeldungen in den Kategorien Kindergärten und Grundschulen“, lädt Antje Evers ein. Die drei Gymnasien haben ihre Bewerbungen schon mitgeteilt, obwohl für ihre Stücke die Proben noch laufen und die Aufführungen erst im Juni und Juli zu sehen sind. Sie möchten eben unbedingt dabeisein, wenn die vielen großen und kleinen Theatermacher bei der Gala zur Preisverleihung am 6. Juli ab 15 Uhr in der Bürgerhalle im Rampenlicht stehen.

So geht es auch den 15 Mädels aus der Musical-AG der Theodor-Heuss-Realschule, an der das Theatermachen eine wichtige Rolle spielt. Mit Musicaldarstellerin Sandra Döring von der Freilichtbühne probt die Musical-AG in diesem Jahr eifrig das selbst geschriebene Stück „Es war einmal ... war gestern“. 2017 hatte sich die AG zum ersten Mal spontan zur Teilnahme am Cosi entschlossen. Zwar gab es keine Top-Platzierung und weder den Cosi-Wanderpokal noch die 500 Euro Preisgeld, aber über die Medaillen, die alle Darsteller bei der Cosi-Gala bekommen, haben sich die Heuss-Schüler damals sehr gefreut. „Es geht ja nicht nur ums Gewinnen“, sagt Sandra Döring. „Die Jugendlichen möchten präsentieren, was sie übers Jahr erarbeitet haben und freuen sich einfach dabei zu sein.“ Der Wettbewerb motiviere sie, ihr Bestes zu geben. Dass Kinder und Jugendliche ans Theater herangeführt werden – auch durch die Schule – findet Sandra Döring wichtig. Den Cosi sieht sie als tollen Anreiz, aktiv beim Theaterspielen mitzumachen. Sie lädt Interessierte zur Aufführung der Musical-AG am Dienstag (4. 6.) um 18 Uhr ins PZ ein.

7 Bewerbungen für den Cosi über das Online-Formular auf www.stadtwerke-coesfeld.de/Unser Engagement, per E-Mail an u.agsten @stadtwerke-coesfeld oder unter Tel. 929 411.