Den Anschluss nicht verpassen

Das sieht auch Matthias Klane so. Der Coesfelder hat im vergangenen Jahr eine Facebook-Gruppe zum Thema Glasfaserausbau gegründet. Die Initiative lädt am Donnerstag (9. 5.) um 18 Uhr zu einem öffentlichen Informationsabend ins Steakhaus Kalksbeck, Kalksbecker Weg, ein.

„Die Anforderungen an eine moderne Datenübertragung steigen immer weiter, und ein stabiler Netzbetrieb gehört schon heute zum Standard einer zukunftsfähigen Infrastruktur“, erläutert Bürgermeister Heinz Öhmann, warum die Stadt auf den Glasfaserausbau setzt.

Manfred Deitmer ergänzt, dass Hausbesitzer keine großen Bauarbeiten befürchten müssen: „Das Glasfaserkabel wird vom Bürgersteig unterirdisch in Richtung Haus „geschossen“ und von dort ins Haus geführt. Innerhalb des Hauses werden kostenlos bis zu 20 Meter Glasfaserkabel bis zur Anschlussdose verlegt. Und für die anschließende, wasserdichte Versiegelung der Hauseinführung übernimmt die Deutsche Glasfaser selbstverständlich die volle Gewährleistung.“ Auch wer bisher noch keinen Internetanschluss habe, solle einen Glasfaseranschluss erwägen, denn zukunftssichere Technik bedeute eine Wertsteigerung.

Deitmer betont abschließend: „Die Entscheidung für oder gegen einen Glasfaseranschluss liegt jetzt bei jedem selbst. Fakt ist: Die Welt dreht sich weiter und wird sich schnell verändern. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss: Gehen wir mit, oder bleiben wir zurück?“

7 Wer sich für einen Glasfaseranschluss interessiert, kann sich direkt melden bei der Deutschen Glasfaser GmbH in Borken (Hauptsitz), Tel. 02861/8133420, oder per E-Mail an info@deutsche-glasfaser.de. Persönliche Beratung ist möglich im Büro der Deutschen Glasfaser in Lette, Bahnhofsallee 13, dienstags bis freitags jeweils von 14 bis 19 Uhr, samstags von 9.30 bis 15 Uhr, außerdem im Info-Mobil, das in der kommenden Woche zu folgenden Zeiten auf dem Parkplatz an der Maria-Frieden-Kirche steht: Freitag (10. 5.) in der Zeit von 14 bis 19 Uhr; Samstag (11. 5.) von 10 bis 15 Uhr; Sonntag (12. 5.) von 10 bis 17 Uhr und Montag (13. 5.) von 10 bis 19 Uhr.