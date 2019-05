Dr. Thomas Robers will Kreisdirektor werden

Coesfeld (ds). Der städtische Beigeordnete Dr. Thomas Robers will vom Rathaus zurück ins Kreishaus wechseln, wo er von 2000 bis 2004 Leiter des Büros des Landrats war. Wie unsere Zeitung aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, hat sich der 50-jährige Jurist um die Nachfolge von Kreisdirektor Joachim L. Gilbeau beworben, der am 31. Oktober in den Ruhestand geht.