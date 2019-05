„Eine kleine italienische Insel im Münsterland“

Da sind so „Vespa-Verrückte“ dabei wie ein Holländer, der schon frühmorgens in Zwolle aufbricht, um pünktlich in Coesfeld am Start zu sein. Oder ein Bonner, der seine Maschine huckepack auf einen Anhänger nimmt, um das Event in Coesfeld nicht zu verpassen. „Die brennen alle für die Vespa“, freut sich der Organisator über die Resonanz.

„Banni“ rechnet auch nicht nur mit den offiziell Angemeldeten. Erfahrungsgemäß kommt ein Teil ganz spontan. „Bis zum Start der Ausfahrt kann man sich noch anmelden“, erklärt er. Das ist um 13 Uhr. Dann gehen die Vespas und Apes auf zwei unterschiedlichen Strecken auf Tour. Die Apes steuern das Bahnhofs-Museum in Lette an. Die Vespas gehen auf eine 30-Kilometer-Rundtour „Moor & more“, die unter anderem nach Reken führt, wo am Berghotel eine Zwischenrast eingelegt wird.

Diese Ausfahrten sind die „Highlights“ für die Teilnehmer. Aber drum herum wird für sie und die weiteren Besucher auch noch einiges geboten: Ab 11 Uhr erfolgt bei „Gelato Mio“ der Check In, bei dem die liebevoll zusammengestellten Fahrerunterlagen abgeholt werden können. Um 12.30 Uhr folgt die Fahrerbesprechung. Abschluss ist nach der Ausfahrt dann um 15.30 Uhr die Tombola. Und zwischendurch kann man sich mit Bio-Köstlichkeiten vom Grill und Eis verwöhnen lassen, ein vielleicht fehlendes Ersatzteil auf dem Markt erstehen, Gebrauchtfahrzeuge besichtigen, in der Chillout-Zone ausruhen, das Artenschutzhaus bewundern sowie italienische Kaffee-Kultur genießen. Als Special Guests werden die Fiatfreunde Münsterland erwartet.

Wer nur gucken will, kommt auch auf seine Kosten: Gleich zum Start der Ausfahrt um 13 Uhr zieht der komplette Tross zweimal an den Besuchern vorbei. „Das wird auf jeden Fall für alle ein schöner Tag“, verspricht „Banni“. Und Maria Mazza vom italienischen Kulturinstitut in Köln, das den „Vespistis“ extra ein Grußwort geschickt hat, freut sich, dass das Treffen „für einen Tag eine kleine italienische Insel im schönen Münsterland“ wird. Vespa und Ape seien eben „sympathische Botschafter der italienischen Lebensart“. | www.coesfeldervespa-apetreffen.jimdo.com