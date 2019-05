Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Coesfeld. Eine Arztpraxis an der Pfauengasse war jetzt Ziel eines Einbruchsversuchs. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen versucht, durch Manipulation an einem elektronischen Türschloss in die Räume zu gelangen. Sie schafften es nicht. Das Praxisteam stellte den Versuch am Montag gegen 7.45 Uhr fest. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 zu melden.

