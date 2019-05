Einander besser kennengelernt

LETTE (mwa). In den letzten Monaten war das Sammelfieber in Lette ausgebrochen. Heiß begehrt waren die Sammelsticker des EDEKA- Marktes mit den Fußballern des Sportvereins DJK Vorwärts Lette. Jetzt endete die Aktion mit einer Tauschbörse im Vereinsheim der DJK an der Bruchstraße. Zahlreiche Sammler waren gekommen, um die letzten fehlenden Sticker für ihr Album zu ergattern. „Die Aktion war ein voller Erfolg“, freut sich Michael Schmitz vom DJK. „Wir konnten auch erkennen, dass sich die Vereinsmitglieder durch die Sticker untereinander besser kennengelernt hat.“ Bereits zu Beginn der Aktion hatte Fotografin Nadine Preiß verkündet, dass die ersten 15 Fußballer mit einem vollen Album einen Großabzug ihres eigenen Bildes geschenkt bekommen. Diese überreichte die Fotografin im Rahmen der Tauschbörse an die begeisterten Nachwuchsspieler.

Von Allgemeine Zeitung