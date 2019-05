Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Stevede

Coesfeld. Ein Coesfelder (54) und eine Leipzigerin (26) sind am Dienstag gegen 8.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Rekener Straße (Landesstraße 581) in der Bauerschaft Stevede schwer verletzt worden. Der Coesfelder war auf dem Weg in Richtung Hochmoor und wollte in Höhe des Abzweigs zum Golfplatz mit seinem Wagen nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Die Leipzigerin erkannte das offensichtlich zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf. Die Besatzung eines Rettungstransportwagens brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 26-Jährige wurde in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Autos sind bei dem Unfall erheblich beschädigt worden und wurden daher abgeschleppt.

Von Allgemeine Zeitung