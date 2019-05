Tobias Wienker holt den Vogel von der Stange

Der Freitagabend zuvor stand im Zeichen des scheidenden Königsthrons 2018 um König Matze Dals und Königin Verena Elfering und dem Silberkönigspaar Bernhard Pölling mit Marie-Theres Brockmann sowie ihren Ehrendamen Irmgard Fallbrügge und Getrud Pölling.

Nach kurzer Bettruhe traten die Harler Schützen am Samstagmorgen um 8.45 Uhr am Harler Ehrenmahl an. Vor Beginn des Vogelschießens ehrte der erste Vorsitzende Hubert Austrup die anwesenden Jubilare. Vor 50 Jahren regierten der schon verstorbene König Ernst Peirick und seine Königin Marlies Wehrmann mit ihren Ehrendamen Marianne Stegemann und Elisa Peirick.

Keineswegs müde oder erschöpft feierten die Harler mit ihrem neuen Königsthron zu den Klängen der Tanzband „Motion“. Das Schützenfest endete am Sonntag mit einem gemütlichen Frühschoppen.