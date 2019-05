Auf Alltagswegen an Opfer erinnern

Mit den Stolpersteinen soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus (NS-Zeit) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden und die an einem bestimmten Ort in Coesfeld gewohnt haben.

Dem Stolperstein-Initiativkreis ist es nach eigenen Aussagen wichtig, dass das Erinnern nicht nur „abstrakt“ erfolgt und das einzelne Opfer in der „Masse der vielen Opfer zu verschwimmen droht“.

Die Stolperstein-Initiatoren sind sich sicher, dass „Stolpersteine anders erinnern“. Diese würden die alltäglichen Wege der heutigen Stadtbewohner sichtbar, aber dezent bepflastern.

Jeder Stein halte den Namen eines bestimmten Menschen fest, genau dort, wo dieser Mensch einmal wirklich zwischen anderen Menschen gelebt habe. Ein „Stolperstein“ dränge niemanden zum Gedenken. Wer wolle, der könne nach der Lebensgeschichte hinter dem Namen auf dem Stein suchen.

Kritiker der Stolpersteine würden monieren, dass die Namen der Opfer auf den Steinen mit den Füßen getreten würden. Doch Angehörige und Nachfahren von Opfern würden die Verlegung der Steine ausdrücklich begrüßen, betont der Initiativkreis in seiner Begründung.