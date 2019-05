„Sie reden nicht lange, Sie machen!“

Schumacher berichtete, wie sein Unternehmen intern schon vor 15 Jahren die Umstellung auf Glasfaser realisiert hat. „Ich wüsste nicht, was wir alles nicht hätten, wenn wir sie nicht hätten“, sprach er die 100mbit-Leitung an, die es Hupfer auch ermögliche enorme Datenmengen, wie sie zum Beispiel bei 3D-Entwicklungen entstehen, zu versenden. Fast 100 Coesfelder Unternehmer waren dabei, als er vor Ort zeigte, wie das praktisch funktioniert, wie Roboter und Menschen Hand in Hand anhand von digitalen Konstruktionsplänen Produkte für die Großküchenlogistik und sterile Anwendungen in Medizin und Industrie fertigen.

Schumacher war nach eigenem Bekunden gerne Ausrichter dieses Veranstaltungsformats, weil es Sinn mache, in Coesfeld, wo die Unternehmen kaum miteinander konkurrierten, Erfahrungen und Kenntnisse „zu teilen“. Auf Englisch: to share. Und das, berichtete er, sei ein Erfolgsrezept im „Silicon Valley“ in den USA. Voneinander zu lernen, bringe am Ende alle weiter und der Austausch manche sogar als Geschäftspartner zusammen.

Bürgermeister Heinz Öhmann und Sparkassen-Vorstandschef Heinrich-Georg Krumme erzählten in einer von Silke Florijn moderierten Talkrunde, wie „smart“ es inzwischen in ihren Sphären zugeht. „Beratung wird immer persönlich sein. Einfaches wird digital erledigt“, umschrieb Krumme die Bankdienstleistungen der Zukunft („Banking is people“) , während Öhmann schilderte, wie das virtuelle Rathaus langsam aber sicher Realität wird. Er nannte viele Beispiele – vom öffentlichen W-LAN über ein modernes Parkleitsystem bis zum Car-Sharing per App – und versicherte: „Wir wollen digitaler werden.“ „Vielleicht gibt es auch den Bürgermeister dann irgendwann nur noch als Roboter“, witzelte die Moderatorin.

Spannend waren Einblicke, die Krumme mit Bezug auf Coesfeld in eine neue Studie des Pestel-Instituts zum Wohnen im Münsterland (wir berichteten) gab. Danach fehlen in Coesfeld schon heute 820 Wohnungen – und jedes folgende Jahr 100 weitere. „Da müssen mehr Flächen ausgewiesen werden“, forderte er. Und fügte mit Blick auf die Ministerin hinzu, dass man da „auch noch mal an den Regionalplan herangehen“ müsse. Öhmann erklärte, dass in Coesfeld von 2013 bis heute bereits 1320 Wohneinheiten geschaffen worden seien – alleine in diesem Jahr seien 119 neu genehmigt worden. Durch Nachverdichtung, aber auch Neuausweisung von Flächen will er das Problem angehen. Und gibt ein klares Ziel vor: „Unsere Stadt soll auf alle Fälle nicht kleiner werden, sondern eher weiter wachsen.“

Viel Lob gab es von der Ministerin für das bisher Erreichte: „Sie reden nicht lange, Sie machen.“ Es gebe im Land viele Städte, „die sind nicht mal im Ansatz so weit wie Sie.“ Scharrenbach betonte, dass das Entscheidende bei der Digitalisierung auch nicht die Technik sei, sondern, wie man die Prozesse gestaltete: „Die Technik dient dem Menschen, nicht umgekehrt.“ Sie berichtete, das die Landesregierung bei der Bauordnung vieles vereinfacht und den örtlichen Behörden mehr Ermessensspielräume gegeben habe: „Die müssen sie aber auch nutzen.“ Kein grünes Licht will sie dafür geben, den Flächenverbrauch für den Wohnungsbau weiter zu erhöhen: „Unser Blick geht auf die Nachverdichtung im Bestand.“ Ein neues Projekt sei „Bauen an der Schiene“. Davon will auch Coesfeld profitieren. So hatte Öhmann sich schon vor dem Termin bei Hupfer mit ihr am Bahnhaltepunkt Schulzentrum getroffen, um mit ihr über die Finanzierungsprobleme bei dessen Sanierung und auch die Möglichkeit von Bauflächenausweisungen in der Nähe des Haltepunktes zu sprechen.