Bis zu drei Stunden parken in der City

Coesfeld (ds). Dass künftig – wie berichtet – alle Parkplätze in der Innenstadt bewirtschaftet werden sollen – darüber waren sich die Ratsmitglieder schnell einig. Sie stimmten mehrheitlich für die neue Gebührenordnung, die in den meisten Fällen eine Parkscheinpflicht und in einigen Randbereichen eine Parkscheibenpflicht vorsieht. Aber der Teufel steckt im Detail. Wie lange sollen Fahrzeuge auf den Parkplätzen abgestellt werden dürfen? Die CDU-geführte Verwaltung plädierte für maximal zwei Stunden (wie bisher). Für die CDU-Fraktion preschte Thomas Michels mit dem Antrag nach vorn, auf drei Stunden zu erhöhen. Als ein Beispiel führte er den Arzttermin an, bei dem man, wenn es mal länger dauert, leicht in Sorge geraten könne, dass man wegen Überschreitung der Parkzeit ein „Knöllchen“ kassiert. Er zeigte sich auch verwundert, dass die Verwaltung nicht – wie vorab besprochen – den Stadtmarketing-Verein zu Rate gezogen habe. Er habe mit Annette Rabert, der Vorsitzenden des Stadtmarketing-Vereins, gesprochen. Und die sei auch „für drei Stunden“, um den Handel zu stärken. Es gehe darum, „einen Wohlfühlcharakter für den Aufenthalt in der Stadt zu schaffen“, so Michels.

Von Detlef Scherle