Himmlische Kräfte im Einsatz

Insgesamt 28 junge Menschen beteiligen sich dort an der 72-Stunden-Aktion, zu der der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ) bundesweit aufgerufen hat. Das Motto lautet in diesem Jahr „Uns schickt der Himmel“. Die Teilnehmer sind ehrenamtlich im Einsatz. „Wir wollen den Garten für die Klienten – so heißen die Besucher der Tagesstätte – schön machen“, sagt Linda. Von ihr stammt auch die Idee für die 72-Stunden-Aktion der Lambertiner. Linda absolviert in der Tagesstätte für erwachsene Menschen mit psychischer Erkrankung ihren Bundesfreiwilligendienst. Keiner der Klienten sei bisher gerne in den Garten gegangen. Die jungen Leute wollen binnen 72 Stunden dazu beitragen, dass die Aufenthaltsqualität des Außenbereichs der Tagesstätte erhöht wird. „Als ich die Idee in unserer Gruppenleiterrunde vorgestellt habe, war die Begeisterung für die Aktion bereits groß“, freut sich Linda immer noch.

Jeder Akteur hat von zu Hause Gartengeräte wie Harke, Spaten, Schüppe oder Schubkarre mitgebracht. Britta kommentiert: „Gartenarbeit hat jeder von uns bereits zu Hause einmal erledigt. Im Team macht die Arbeit doppelt Spaß.“

Acht der 28 Teilnehmer haben am Freitag schulfrei bekommen. Andere, die in der Ausbildung sind, haben sich eigens für die 72-Stunden-Aktion Urlaub genommen. Jenny musste nicht lange überlegen, ob sie sich beteiligen soll. Sie sagt: „Man sieht nach der Arbeit das Ergebnis. Das macht andere Menschen glücklich.“

Linda berichtet, dass die Klienten bereits im Vorfeld ihre große Vorfreude auf das Projekt geäußert haben. Eine Klientin habe sogar eine kleine Skizze mit ihrem Wunschgarten angefertigt. „Man lässt uns aber auch ganz viel Freiraum“, fügt Linda hinzu. „Anfangs haben wir gedacht, dass das nur 45 Quadratmeter große Gelände gar nicht ausreicht, um dafür 72 Stunden Arbeit zu investieren“, verrät Linda. Aber nun haben die fleißigen Helfer bereits festgestellt, dass das ganze Projekt doch aufwändiger ist, als sie gedacht haben.

Walbert Nienhaus, Pastoralreferent von St. Lamberti, hilft ebenfalls zu den Klängen, die aus dem grünen Baustellen-Radio kommen, kräftig mit. Er freut sich sehr darüber, dass die Stadtverwaltung ganz spontan Gelder „locker gemacht“ habe, um die Verpflegung der Helfer sicherzustellen. Das gilt auch für die Jugendlichen der St.-Antonius-Schützenbruderschaft, die die Wände der Offenen Ganztagsschule der Lamberti-Grundschule streichen, und die Pfadfinder, die den Vorplatz ihres Materialplatzes neu pflastern. „Das tolle Wetter spielt uns zusätzlich in die Karten“, sagt Nienhaus. Aber auch in strömendem Regen hätte man die Aktion durchgezogen. „Es gibt schließlich Regenkleidung“, sagt Nienhaus.

Auch Rasenfläche soll im Garten an der Caritas-Tagesstätte neu entstehen. Damit die Klienten die Fläche sofort nutzen können, verlegen die Akteure Rollrasen. Außerdem gestalten sie eine Sitzgruppe aus Holzpaletten.

„Wir sind schon sehr gespannt, wie der neue Garten bei den Klienten ankommt“, sagt Linda. Am Sonntag ist großes Finale der Aktion mit allen Helfern.

Im Hochsommer soll es dann im neuen Garten ein kleines Grillfest geben – als kleines Dankeschön für diejenigen, die der Himmel geschickt hat. Dabei haben die ehrenamtlichen Helfer, die an diesem gemeinnützigen Projekt mitgewirkt haben, dann auch Gelegenheit, mit den Klienten in Kontakt zu kommen. | Kommentar