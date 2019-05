Coesfeld. Nach Mitteilung der Rettungsleitstelle ist in der Nacht zu Samstag eine Patientenverlegung aus dem Krankenhaus der Christophorus-Kliniken mit einem einem besonderen Rettungshubschrauber für Intensivmedizin erfolgt. Landung und Start erfolgten gegen kurz nach drei Uhr in der Frühe am dafür vorgesehenen Landeplatz vor dem Kreishaus an der Friedrich-Ebert-Straße.

Von Allgemeine Zeitung