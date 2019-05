125 Jahre Zusammenhalt, Bewegung, Mittelpunkt

Coesfeld. Ein Rad mit Speichen, die sich in der Nabe treffen – dieses Symbol wählte die katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Jakobi, um zu versinnbildlichen, was sie ausmacht: Zusammenhalt, Bewegung, die Konzentration auf die Mitte, auf Gott. Das sind die Konstanten seit 125 Jahren, so lange besteht die kfd St. Jakobi, die am 27. Februar 1894 gegründet wurde und gestern Nachmittag im Lamberti-Pfarrheim Jubiläum feierte. „Kein großes Fest, das hatten wir zum 120-jährigen Bestehen“, verriet Teamsprecherin Mechtild Wiesmann im Vorfeld. Klein, aber fein war die Feier, zu der Wiesmann zahlreiche Mitglieder begrüßte, darunter mit Maris Overkamp das langjährigste Mitglied. Seit über 60 Jahren gehört die 91-Jährige dem Verband an, der bei ihrem Eintritt noch als katholischer Mütterverein geführt wurde. So manches habe sich in all den Jahren verändert, aber „ich habe mich in der kfd immer wohlgefühlt“, sagt die Seniorin.

Von Christine Tibroni