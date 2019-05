Ausfahrt bei Bilderbuchwetter

Pünktlich um 13 Uhr versammelt sich das riesige Feld der Vespas hinter dem Safety-Car. Als Rosi Manuse die Starterflagge schwenkt, setzt sich der Pulk in Bewegung. Weil das benachbarte Unternehmen Krampe extra für die Ausfahrt sein Betriebsgelände geöffnet hat, können die Teilnehmer erstmals im Industriepark einen Rundkurs fahren. So haben die zahlreichen Zuschauer zweimal Gelegenheit, einen Blick auf die ganz unterschiedlichen Vespas zu werfen. Die Rundfahrt geht diesmal auf eine 30-Kilometer „Moor und More-Route“ über Reken und Maria Veen mit einem Zwischenstopp am Berghotel Hohe Mark zurück nach Flamschen. Sogar an einen Besenwagen mit Anhänger ist gedacht, der am Ende des Trosses fährt, um eventuell liegengebliebene Vespas einzusammeln.

5. Coesfelder Vespa- und Apetreffen 1/80 Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Foto: Christian Tiepold

Kurz darauf startet das Feld mit 22 Ape-Fahrzeugen. Weil die nicht so schnell unterwegs sind wie die Vespas, ist der Rundkurs nur 15 Kilometer lang und macht am Letter Bahnhofs-Museum einen Stopp.

Bis zur Rückkehr der Vespa- und Ape-Fahrer und der anschließenden Tombola, geht das muntere Treiben vor dem GelatoMio weiter. An zahlreichen Ständen werden italienische Bio-Leckereien und natürlich Eis angeboten. In den Innenräumen des GelatoMio ermöglichen liebevoll ausgesuchte typische Gebrauchsgegenstände eine Zeitreise in die 50er- und 60er-Jahre: darunter ein wunderschöner Klappcampingwagen und ein Fiat 500 nuova.

Inzwischen ist das kultige Vespa- und Ape-Treffen zu einer festen Coesfelder Institution geworden, das aus dem jährlichen Veranstaltungsreigen nicht mehr wegzudenken ist. | www.coesfeldervespa-apetreffen.jimdo.com