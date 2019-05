Brandschutz: Bedarfsplan unter Dach und Fach

Doch so viel Einmütigkeit im Rat in der Sache bestand, so viel Streit gab es um die Umstände der Entscheidung – offenkundig lassen die im nächsten Jahr anstehenden Kommunalwahlen schon grüßen. Vertreter von Pro Coesfeld sprachen mit Blick auf den 200-seitigen Brandschutzbedarfsplan von einem „Pamphlet“ und verlangten „ausreichend Personal“, damit der Plan auch umgesetzt werden kann. Das führte zu Missverständnissen in den anderen Fraktionen und bei der Verwaltung, die dachten, damit seien mehr Feuerwehrleute gemeint. Pro Coesfeld wollte aber kritisieren, dass die Verwaltung es mit ihrem Personal nicht geschafft habe, den Plan – wie es gesetzeskonform gewesen wäre – nach fünf Jahren fortzuschreiben. Das soll künftig sichergestellt sein.

„Ein Pamphlet ist das nun wirklich nicht“, zeigte sich Öhmann verärgert und verwies darauf, dass dieser Begriff Wahlkampfäußerungen populistischer Parteien entspreche. Mit der AfD und anderen rechten Gruppierungen verglichen zu werden – das wollten wiederum die Pro Coesfelder nicht auf sich sitzen lassen. Am Ende ging alles aus wie das Hornberger Schießen. Hermann-Josef Peters von Pro Coesfeld entschuldigte sich für das Pamphlet. Der Bürgermeister versicherte, dass er die Wählervereinigung nicht mit Rechtspopulisten auf eine Stufe habe stellen wollen.

In der Sache räumte Beigeordneter Dr. Thomas Robers ein, dass der neue Plan tatsächlich deutlich später als wie eigentlich gefordert nach fünf Jahren fertig geworden sei. Er verwies aber auch auf eine neue Erlasslage aus dem Jahr 2017, die zu berücksichtigen gewesen sei. Das Ganze sei zudem ein langer Prozess, der nicht zu wenig Personal im zuständigen Fachbereich geschuldet sei, sondern den vielen Gesprächen und Abstimmungen mit allen Beteiligten: „Gemeinsam haben wir eine Menge auf den Weg bringen können.“ Die CDU wollte mit einem Antrag sicherstellen, dass über die einzelnen Maßnahmen des Plans vor der Umsetzung jeweils noch einmal im Ausschuss beraten und im Rat abgestimmt wird. Den Antrag hielt die SPD für überflüssig: „Das müssen wir sowieso. Da können wir auch darüber abstimmen, dass heute Abend die Sonne untergeht“, witzelte Thomas Stallmeyer.

Die Wählergemeinschaft Aktiv für Coesfeld vermutete „Misstrauen selbst in der Bürgermeister-Partei“ als Grund für den Antrag. „Das Misstrauen in das Verwaltungshandeln wächst und erfordert eine noch stärkere Kontrolle als bisher“, stichelte Dieter Goerke. CDU-Fraktionschef Richard Bolwerk schäumte und sprach von „dummem Zeug, was Goerke da erzählt“.

Am Ende wurde abgestimmt und mit Mehrheit von CDU, Pro Coesfeld und FDP entschieden, dass die Sonne... nein, dass die Einzelmaßnahmen noch einmal beschlossen werden müssen. Ach ja – und einen einsamen „Rufer“ in der Wüste gab es. Uwe Hesse (Pro Coesfeld) mahnte, „die Schärfe“ rauszulassen. Es gehe doch allen um die Sicherheit der Bürger. Ihm liege nur am Herzen, dass der Plan künftig tatsächlich alle fünf Jahre fortgeschrieben wird. | Kommentar