Vorwurf: Fahrlässige Körperverletzung und Beleidigung

So lief der 75-Jährige im Oktober 2018 mit seinem Enkel durch die Stadt. Da sei ein Kleinwagen in eine Kreuzung geschossen, die er daraufhin nicht mehr überqueren konnte. Einer der Mitfahrer sei ausgestiegen. „Als ich sagte, dass ich nicht vorbei komme und sie dort ohnehin nicht halten dürften, wurde ich beleidigt“, erinnerte sich der Zeuge. „Ich solle die Fresse halten und mir neue Windeln besorgen.“ Der Angeklagte bestritt jedoch, in dem Auto gewesen zu sein und das gesagt zu haben. „Das Auto ist zwar auf mich zugelassen, aber meine Familie und meine Angestellten können auch damit fahren“, so der Selbstständige. Zudem träfe die Täterbeschreibung des Zeugen nicht auf ihn zu. Er trage einen Bart, anders als vom 75-Jährigen zunächst in seiner Anzeige angegeben, der sich vor Gericht jedoch sicher war, denjenigen vor sich zu haben, der ihn auch beleidigt habe. Zum Ende der Verhandlung beantragte der Anwalt des Angeklagten in einem neuen Termin zwei weitere Zeugen anzuhören.

Gleiches galt für den weiteren Fall der Beleidigung, der sich im Juni 2018 zugetragen haben soll. Auch hier solle ein weiterer Zeuge geladen werden. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, drei Taxifahrer beleidigt zu haben. Eine 37-jährige Fahrerin erinnerte sich: „Wir standen auf einem Parkplatz zu dritt nebeneinander. Der Angeklagte hupte ununterbrochen, obwohl er an uns vorbei fahren konnte.“ Das sah der Angeklagte anders: „Ich hatte Ware im Kofferraum und es gab dort Schlaglöcher. Sie wollten keinen Platz machen.“ Es entbrannte ein Wortgefecht in dem sich beide Parteien nun vor Gericht der Beleidigung beschuldigten.

Bei der fahrlässigen Körperverletzung ging es um einen Autounfall im Juni 2018. Der Angeklagte soll mit überhöhter Geschwindigkeit auf der K 46 von Gescher Richtung Coesfeld unterwegs gewesen und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto überschlug sich, er und zwei weitere Insassen wurden verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam – der Angeklagte gab an, mit normaler Geschwindigkeit gefahren zu sein – konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Ein neuer Verhandlungstermin für alle drei Fälle wurde für nächste Woche angesetzt.